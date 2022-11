Il ct dell’Albania ed ex allenatore di Napoli e Lazio, Edy Reja, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche sui due talenti della Juve Fagioli e Miretti.‘E’ stata una delusione un po’ per tutti, poi negli episodi è andata male. Mi dispiace molto, ma per fortuna Mancini è rimasto. Sono convinto che farà benissimo, c’è questo Pafundi di cui parlano tanto bene. Con lui, Miretti e Fagioli avrà modo pian piano di fare bene, merita di centrare altri obiettivi in futuro’.