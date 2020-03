In un momento difficile come questo, ecco un episodio che può far strappare un sorriso. In Albania il contagio da coronavirus si è espanso in maniera molto ridotta rispetto al nostro Paese, ma osservando i provvedimenti presi nel resto d’Europa, stanno cercando di comportarsi alla stessa maniera per prevenire il peggio. E così, il primo ministro albanese Edi Rama si è presentato, accompagnato dalle guardie, al cospetto dei cittadini in strada, invitandoli a tornare a casa. Con un giubbotto della Juventus. Proprio così, non si sa se sia un tifoso bianconero o meno, ma quello che fa sorridere è il contrasto con la sua tenuta elegante (si nota la cravatta) e il giubbotto sportivo con il logo della Juventus.

Le premier ministre Albanais Edi Rama dit aux citoyens de rentrer chez eux avec un survêtement de la Juventus. ❤