L’batte l’con un netto 3 a 1 nell’amichevole di questa sera giocata a Tirana. Di seguito le pagelle del match:– Bravo, dà sicurezza al reparto– Ruvido quando serve, buoni i tempi delle chiusure e il piazzamento in marcatura. Preciso nella prima costruzione: un buon prospetto, la Juve lo segue– Perde la marcatura dell’uomo nel gol dell’1 a 0 avversario. In parte si riscatta con un salvataggio sulla linea di porta, ma continua il periodo nero– Fa buona guardia– Avanti e indietro senza mai fermarsi, mette la sua firma sul tabellino– Quantità e legna, fino al colpo alla testa che lo costringe a uscire– Autoritario in mezzo al campo: è casa sua, comanda lui– Come un terreno fertile, dal suo mancino nascono sempre cose buone–Trova bene la posizione tra le linee per dare fastidio ma è impreciso in fase di finalizzazione– Ottimo il suo lavoro da riferimento centrale nell’assistere i compagni e infastidire la difesa avversaria– Sfrutta come meglio non potrebbe l’occasione data da Mancini. Le gambe non tremano e la testa rimane lucida: risultato, una doppietta– Buono il suo impatto dal momento dell’ingresso in campo– Al debutto con la Nazionale maggiore, si segnala per un buon inserimento che impensierisce la difesa avversaria– Prova subito a lasciare il segnoCHIESA SVPAFUNDI SVPINAMONTI SV– Bene la vittoria, ma la testa è da tutt’altra parte. Doveva essere un’amichevole pre Mondiale, invece è solo un test in vista dei prossimi impegni.