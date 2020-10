David Alaba rappresenta una ghiottissima opportunità a parametro zero in vista dell’estate. Il difensore austriaco a trattato tutta l’estate il rinnovo con il Bayern Monaco, non trovando mai la quadra giusta per prolungare il matrimonio. La situazione ha inevitabilmente attirato l’interesse dei top club europei, tra cui la Juventus. Alaba potrebbe essere il rinforzo che fa al caso dei bianconeri, abilissimo sia a giocare nella difesa a tre che da terzino tutta fascia. Da gennaio il 28enne sarà libero di accordarsi con qualsiasi club per la prossima stagione e la Juve sta già muovendo i primi passi, anche alla luce degli ottimi rapporti con il suo agente, Pina Zahavi.