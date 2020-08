Grosse novità per il futuro di David Alaba, difensore del Bayern Monaco in scadenza nel 2021 e prossimo a giocarsi la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il componente del direttivo dei bavaresi Oliver Kahn ha parlato in conferenza stampa facendo un punto sul rinnovo dell’austriaco, seguito anche dalla Juventus: "Siamo in contatto con David e con il suo agente, siamo vicini. Vogliamo fare tutto ciò che possiamo per trattenerlo e il giocatore sa bene quello che ha e cosa può avere in futuro al Bayern Monaco. Sono ottimista".