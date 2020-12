Tra sogno e realtà, la Juventus continua a cullare il progetto David Alaba, campione austriaco che difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco. In attesa di capire l’evoluzione con il suo attuale club, l’entourage del calciatore continua a tessere contatti con diversi top club. Come riporta Calciomercato.com, c’è anche la Juventus tra queste big, anche se le cifre spaventano. Gli agenti di Alaba chiedono 15 milioni di ingaggio. Tanto, forse troppo per i bianconeri che non sono disposti a fare follie, ma allo stesso tempo non vogliono lasciare nulla di intentato.