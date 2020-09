In casa Bayern Monaco tiene banco il futuro di David Alaba, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo a causa delle altissime pretese del suo agente Pina Zahavi. A fare chiarezza ci ha pensato proprio il difensore austriaco – accosta anche alla Juventus in sede di mercato - ai microfoni della Bild: "Mi piacerebbe che la mia situazione contrattuale non sia una questione pubblica. Alcune dichiarazioni delle ultime settimane mi hanno sorpreso e ferito. Molte cose dette e scritte non sono vere. Sono fiducioso nel trovare una soluzione il prima possibile per il club, i miei compagni ed i tifosi".