David Alaba andrà in scadenza di contratto nell’estate del 2021, ma le parti sembrano essere ancora molto distanti. Come spiega SportBild, infatti, le negoziazioni tra l’entourage del giocatore e il Bayern Monaco sono momentaneamente bloccate, arenate su qualche dettaglio e sulle motivazioni, quelle che tempo fa l'hanno spinto a pensare di cambiare aria. Il futuro potrebbe quindi portarlo a lasciare la Germania e la Bundesliga, con la Juve tra le possibili candidate per il laterale mancino, soprattutto in caso di un addio di Alex Sandro.