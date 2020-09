In casa Bayern Monaco tiene banco il futuro di David Alaba. Il difensore, senatore indiscusso della squadra e fresco fresco di triplete, andrà in scadenza di contratto l’anno prossimo e il club non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo. Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco Kicker, l’austriaco – accostato alla Juventus in sede di mercato – avrebbe avanzato pretese esagerate per continuare la sua esperienza in Baviera: ben 125 milioni di euro per 5 anni.