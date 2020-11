La Juve sta davvero pensando a David Alaba. Il rapporto tra il difensore austriaco e il Bayern Monaco è destinato a concludersi a giugno, il contratto è in scadenza e prenderlo a parametro zero rappresenterebbe un'occasione da non perdere. Fabio Paratici sta pensando di fare un tentativo per bloccarlo già a gennaio per anticipare la concorrenza di Barcellona, Real Madrid e Manchester City, ma il grande nodo è legato all'ingaggio del giocatore che frena anche gli altri club: Alaba vuole 15 milioni di euro, cifra che la Juve ritiene eccessiva.