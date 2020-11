Nonostante le altissime pretese economiche, la Juventus ha messo nel mirino David Alaba, che con molta probabilità si libererà in estate dal Bayern Monaco, per di più a gratis, lanciandosi sul mercato come uno dei parametri zero più golosi. Stando a quanto riporta Marca, il difensore austriaco interessa e non poco anche al Real Madrid, alle prese con il caso Sergio Ramos, anche lui osservato speciale del club bianconero. Come riporta il quotidiano spagnolo, il possibile arrivo di Alaba in Blancos non sarebbe legato al futuro del capitano spagnolo.