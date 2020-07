La Juventus resta in corsa per David Alaba. Una delle ultime idee per la difesa bianconera, non ha ancora trovato l'accordo col Bayern Monaco per il rinnovo del contratto. A parametro zero rappresenterebbe un'occasione per la Juve ma anche per altri top club europei: sul giocatore ci sono anche Manchester City, Barcellona, Real Madrid e Inter. A non convincerlo è l'ipotesi City, perché Guardiola gli riserverebbe un futuro da difensore centrale e lui vorrebbe giocare sulla fascia. Secondo Sky Germania Alaba rischia davvero di lasciare il Bayern, la Juve valuta il rinforzo d'esperienza. A