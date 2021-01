David Alaba non sembra proprio voler rinnovare col Bayern Monaco. E sul mercato dei parametri zero il difensore austriaco sarà uno dei pezzi più ambiti su scala mondiale. Anche la Juventus si è già mossa da tempo per provare a capire quali possano essere le richieste, in questo momento fuori portata: oggi servirebbe un ingaggio superiore pure a quello di Matthijs de Ligt. Ma con sei mesi di tempo davanti a sé, la Juve è pronta a compiere eventualmente la propria mossa, qualora le cifre arrivino a poterlo consentire.