Da diverso tempo c’è stallo sul rinnovo di David Alaba con il Bayern Monaco. Il difensore austriaco andrà in scadenza tra un anno e il suo agente Pina Zahavi, secondo Kicker, avrebbe chiesto un ingaggio pari a 25 milioni di euro all’anno. Condizioni proibitive che i bavaresi faticano a soddisfare, cosa che ha scatenato l’ex presidente Hoeness che ha attaccato il procuratore al programma Doppelpass: “Zahavi dice sempre sciocchezze, è una follia. Non si può immaginare che avanzi queste pretese per il rinnovo di Alaba. Capisco Salihamidzic che abbia perso la pazienza in uno degli incontri avvenuti. David ha un avido piranha come agente”. Alaba è stato accostato anche alla Juventus in sede di mercato.