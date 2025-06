Alaba ko: altro infortunio, salta Real Madrid-Juventus

Getty Images

L'infortunio di Alaba

Brutte notizie per ile per Xabi Alonso:non sarà a disposizione per la parte finale del Mondiale per Club, inclusa la sfida degli ottavi di finale contro la(che nel frattempo ha perso per un serio infortunio Nicolò Savona). Il difensore austriaco, infatti, ha subito un nuovo problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la spedizione americana.A confermare l’entità del problema è stato lo stesso club spagnolo, che ha diramato una nota ufficiale: "A seguito degli accertamenti medici effettuati, a David Alaba è stata diagnosticata una lesione al muscolo del polpaccio della gamba sinistra".

Il centrale classe 1992, uno dei punti di riferimento in difesa dei Blancos, sarà dunque costretto a fermarsi per almeno tre settimane, come riportato dal quotidiano spagnolo AS. Un’assenza pesante, non solo per l’immediato impatto sul torneo in corso, ma anche per la preoccupante recidività degli infortuni: si tratta, infatti, del terzo stop fisico per Alaba negli ultimi mesi.