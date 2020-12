Rottura totale tra David Alaba e il Bayern Monaco. Il difensore austriaco è in scadenza di contratto, ha respinto la proposta per il rinnovo e a gennaio è libero di trovare un accordo con un altro club per la prossima stagione. La Juventus ci sta pensando, da capire se il giocatore è disposto ad abbassarsi l'alto ingaggio che percepisce in Germania. Non solo Juve però, perché secondo quanto riporta Team Talk il Manchester United è pronto a fare un'offerta al difensore, ormai sempre più lontano dal Bayern.