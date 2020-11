E' una corsa aperta. E la Juve c'è. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri "sono in piena corsa per David Alaba": il 28enne, difensore centrale ma anche terzino di spinta (e pure centrocampista) può essere il vero colpo del mercato juventino. Lascia il Bayern? Sembrerebbe proprio di sì, dopo una storia d'amore lunga dodici anni: vi arrivò nell'estate del 2008, quando aveva appena 16 anni. Valigie nuovamente pronte, adesso. Oltre a Paratici, su di lui ci sono Real Madrid, Barcellona e Manchester City.



SCEGLIE DAVID - Dal primo gennaio potrà firmare un preaccordo con qualsiasi squadra, depositabile poi da inizio febbraio. Il classe '92, per TS, è ritenuto il profilo ideale in casa Juve, oltre ad essere il più funzionale in circolazione per dare il cambio ad Alex Sandro sulla corsia sinistra. "I contatti con l'agente Pini Zahavi non si sono mai interrotti - spiega il quotidiano -, il problema è legato a una richiesta d'ingaggio fuori contesto". Quanto? Alaba chiede 15 milioni a stagione. Cinque in più dell'ultimo rinnovo del 2016.