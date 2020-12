Rottura totale tra David Alaba e il Bayern Monaco, come conferma il CEO del club Rummenigge: "Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare a un accordo per il rinnovo, volevamo una risposta entro ottobre ma non è mai arrivata. Non so se ricominceremo la trattativa, gli abbiamo fatto una proposta che rispecchia il nostro apprezzamento verso di lui ma non l'ha accettata. Dal primo gennaio è libero di trattare con chi vuole". Tra i club interessati c'è anche la Juventus, che valuta se farsi avanti dopo la rottura definitiva col Bayern.