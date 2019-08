Sarà Bayern Monaco - Herta Berlino ad inaugurare la Bundesliga 2019/20. Appuntamento per oggi, 16 agosto 2019, alle ore 20.30 dalla splendida venue dell’Allianz Stadium di Monaco di Baviera. Nella consueta conferenza stampa prima della partita, il tecnico croato ha affidato i suoi pensieri ai taccuini dei giornalisti presenti: “È un dato di fatto che abbiamo bisogno di qualcosa di più, di elementi importanti che ci aiutino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. I bavaresi si apprestano ad iniziare la stagione senza molti giocatori che hanno fatto le fortune del club negli anni recenti: Robben, Ribery, Hummels, Rafinha e James Rodriguez. L’acquisto di Perisic potrebbe quindi non essere l’unico da parte dei tedeschi. Un giocatore deputato a fare ritorno in Baviera è Mario Mandzukic. Il croato sembra sempre più chiuso alla Juve e, come emerso nei giorni scorsi, il Bayern è l’unica squadra capace di offrirgli un contratto di lunghezza e stipendio idonei a quelli percepiti attualmente alla Juve.