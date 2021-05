DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Volete che le vostre ragazze e i vostri ragazzi vivano un’estate indimenticabile e incredibilmente… bianconera?



Anche noi! Dopo questi mesi, la voglia di tornare a giocare è più forte che mai e gli Juventus Training Camp sono un’occasione unica; allora segnatevi questa data: 15 maggio. È il giorno in cui apriranno le iscrizioni per gli Juventus Camp 2021.



Il sito con tutte le info è già online, e in attesa del 15 maggio potete trovare ogni dettaglio utile per vivere un’occasione unica di scendere in campo con la Juventus e allenarsi con i tecnici bianconeri, migliorare abilità con giochi, competizioni e sfide per una estate in campo da protagonisti.



Sono 21 le settimane di Camp previste per l’estate alle porte, organizzate in alcune delle Scuole Calcio Juventus in Italia. 11 settimane si svolgeranno in Piemonte (a Torino – 3 location – Cherasco, Baveno, Asti, Chieri, Grugliasco, Pinerolo, Vinovo e Novara), le altre in Lombardia (Milano, Gavirate, Brescia), Friuli-Venezia Giulia (Udine), Veneto (Castelfranco Veneto), Umbria (Foligno), Emilia-Romagna (Rimini), Puglia (Bari), Calabria (Reggio Calabria) e Sicilia (Zafferana Etnea).



Come si diceva, i Training Camp sono dedicati a ragazze e ragazzi che vogliono approfittare del periodo estivo per migliorare le proprie abilità tecniche con l’aiuto e la supervisione di uno staff di allenatori Juventus qualificati. Il tutto divertendosi e facendo tante nuove amicizie.



Come funziona il programma? Sono due le sessioni di allenamento al giorno, ma attenzione: per chi dal campo non vorrebbe uscire proprio mai, da quest’anno c’è una novità: il programma Personal Training Pro, un’attività personalizzata pensata per chi vuole cogliere l’opportunità di svolgere allenamenti di perfezionamento direttamente con i tecnici Juventus presenti in loco.



I ragazzi che partecipano ai camp sono al centro dei nostri pensieri, e così la loro salute. Tutte le iniziative si svolgeranno, ovviamente, secondo le disposizioni di sicurezza, per garantire un divertimento sereno. I partecipanti saranno comunque tutelati, in caso di eventuali problematiche che impediscano il corretto svolgimento dell’attività in programma.



Infine, un'altra bella novità. Quest’anno, insieme a tutti gli iscritti, supporteremo anche l’attività di Save the Children Italia. Sostenendoli, vogliamo coltivare passioni, talenti e aspirazioni di ragazze e ragazzi che amano il calcio, e lo vogliamo fare concretamente, dando ad alcuni di loro l’opportunità di frequentare gratuitamente il Training Camp.



Dal 15 maggio, quindi, tutti sul sito camp.juventus.com per le iscrizioni: è il momento di indossare la maglia ufficiale bianconera e realizzare un sogno. I Training Camp vi aspettano per un’estate indimenticabile! Make it real!