A guardare i numeri non sembra neanche la stessa: è unaquella delladi quest'anno, che domani è attesa dall'impegnativo esame contro i "mostri" deldopo una campagna europea che l'ha vista subire ben, con una media horror di 2,2 a gara. Dati spaventosi, forse nemmeno pronosticabili, migliori soltanto di quelli di(che proprio ai bianconeri ha segnato 4 reti, incassandone 15 in totale),(20) e dell'accoppiata(15)-(19) finita nel girone dei super offensivi Liverpool e Napoli.Eppure l'aria è completamente diversa in: finora, infatti, come ricostruito da Tuttosport, la Juve ha subito, per una media di 0,58 a partita, praticamente un quarto rispetto alla corrispettiva statistica europea. Quella di Massimilianorisulta quindi la squadra con lae con il(7 al pari della Lazio), e non incassa reti da 306 minuti. Quasi un paradosso, alla luce delle difficoltà generali della squadra, eppure è tutto vero. E se per la Champions ormai è troppo tardi, la Juve ha ancora un'da conquistare, motivo per cui domani contro il PSG sarà importante provare a replicare la versione "italiana" della difesa: consqualificato, toccherà a Danielee soprattutto al capitano Leonardo, davanti a Mattiatra i pali, guidare una retroguardia chiamata a un compito non facile, quello di arginare l'attacco atomico dei parigini ("orfano" di Neymar ma comunque composto da Leoe Kylian). Il modello da seguire è lì sotto gli occhi, non va inventato nulla. Forse basta crederci.