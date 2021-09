La Juventus ha finalmente vinto una partita in questo campionato, l'altroieri per 3-2 sul campo dello Spezia, iniziando così la rimonta dopo l'avvio shock di campionato. Schiodatasi dall'umiliante terzultimo posto in cui era rimasta invischiata dopo i 2 punti nelle prime 4 partite,esattamente a pari merito con la Sampdoria contro cui giocherà dopodomani.Si resta dunque nella parte destra della classifica.Questi per ora i nomi con cui fare i conti, in attesa di tornare a guardare ai vertici a suon di risultati positivi. I punti dal Napoli attualmente in testa sono 10.LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DOPO 5 GIORNATENapoli 15Inter 13Milan 13Roma 12Atalanta 10Fiorentina 9Lazio 8Bologna 8Torino 7Udinese 7Empoli 6Juventus 5Sampdoria 5Sassuolo 4Verona 4Genoa 4Spezia 4Venezia 3Cagliari 2Salernitana 1