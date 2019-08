La voce è stata confermata. Come appreso da IlBianconero.com, martedì ci sarà un incontro tra Psg e Paulo Dybala. Il giocatore piace molto al proprietario dei parigini, lo sceicco ​Al Khelaifi, che avrebbe individuato nell'argentino il sostituto designato di Neymar. E se sul fronte del brasiliano ancora non ci sono ultim'ore, la dirigenza del Psg sembra ormai rassegnata alla sua partenza - Barcellona e Real in corsa: per questo, hanno optato per un'accelerata sul fronte Dybala.



SETTIMANA DECISIVA - Martedì sarà quindi il giorno X, in cui gli agenti della Joya si siederanno a tavolino con Leonardo per discutere di un punto d'incontro. Il telefono di Dybala aveva già squillato la scorsa settimana, ma alla fine di questa sono ripresi i contatti: così, i prossimi due giorni saranno importanti per capire il futuro del giocatore della Juventus. Il Psg ci prova anche per Dembélé, ma le strategie della dirigenza sono di tenere aperte entrambe le piste: come detto, Dybala ha i favori della proprietà araba, che lo vorrebbe a Parigi come nuovo volto del Psg.