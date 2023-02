Le parole di Andreaa De Telegraaf:SU AL-KHELAIFI - "Il mio successore all'Eca è Nasser Al-Khelaifi, Presidente del Paris Saint-Germain. Un tipo simpatico. Non ha seguito la Superlega. Ha sostenuto la Uefa perché un altro campionato non è nell'interesse del Qatar, proprietario del Psg. Non ci si può aspettare un cambiamento da parte sua".