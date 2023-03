Nasserpresidente del Psg, ha parlato a Marca nel corso di un evento organizzato dal giornale spagnolo. Ecco le sue parole: "Entrano in gioco molti dettagli e tanti grandi club che lottano tutti per lo stesso traguardo. Per vincere la Champions devi essere fortunato, impegnarti e sperare che non ci siano infortuni. Non esiste il margine d'errore, ciascuno viene pagato caro. Ogni anno noi proviamo a giocare per vincere, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo tre grandi stelle ma anche altri fantastici talenti, abbiamo raggiunto una finale ed è capire come migliorare ogni anno".- "Non dovrei parlarne... Non è una minaccia per noi, dobbiamo essere forti e lasciarci l'ego alle spalle, così come le questioni di denaro e potere. Sviluppiamo i club, rendiamoli migliori. Concentriamoci su noi stessi, sul lavoro di squadra. La settimana prossima ci saranno annunci a riguardo, vedrete che ci saranno delle novità nel mondo del calcio".