A margine della riunione dell’associazione dei club europei, Nasser Al Khelaifi, numero uno dell'ECA, ha parlato delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juve: "Sono problemi loro in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a risolverli. Naturalmente, se vogliono tornare come membri dell’Eca, li incoraggerei pienamente a farlo. Onestamente, penso che sia meglio per loro.il che non va bene per loro. Non voglio parlare di altri presidenti e della “non così Superlega”. Non voglio perdere tempo, loro conoscono i loro club meglio di me. Non sto criticando nessuno. Loro sanno cosa hanno fatto, cosa devono fare dopo”.