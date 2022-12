Intervenuto ai microfoni di Sky Sports dal Qatar, il presidente delNasserè tornato a ribadire la propria contrarietà alla, il progetto sostenuto da. Ecco le sue parole: "Quando l'hanno annunciato erano tutti contrari: i club, i tifosi, tutti gli stakeholder. Non è davvero una cosa a cui qualcuno possa pensare perché, lo ripeto, non è un contratto legale, è un contratto sociale. Sarebbe impossibile per loro. Penso che lo sappiano, ma vogliono ottenere il massimo che possono ottenere dall'o dallasolo come una sorta di negoziazione, per usarlo contro di noi. Ma è molto chiaro, non hanno qualsiasi cosa da negoziare. Come club e UEFA siamo molto uniti, stiamo facendo molto meglio di prima".