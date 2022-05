Le parole di Nasser Al-Khelaifi alla conferenza stampa dopo il rinnovo di Mbappé:



"Ha un ruolo molto importante per i giovani e per la Francia. Il miglior giocatore del mondo resta qui, il suo sogno e il suo obiettivo sono stati sempre quello di restare e vincere con noi. La scorsa settimana pensavamo di averlo perso ma abbiamo creato un legame forte e speciale con lui. Non eravamo sicuri ma abbiamo sempre creduto in Kylian, nella sua famiglia. I soldi? In Spagna gli avrebbero dato di più".