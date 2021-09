, patron del Paris Saint Germain e oggi anche presidente dell', ha parlato della Superleague alla riunione di oggni dell'associazione che presiede: "Non voglio sprecare tempo a parlare della Superlega, non mi piace concentrarmi sui fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo, per i calciatori, i club, le leghe, le federazioni e, soprattutto, i tifosi".