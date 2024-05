Nasserha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, partendo da una tematica tanto cara come la Champions League: "Il mio Psg ha vinto tutto, tranne il torneo più importante. Eppure ci siamo arrivati tanto vicini... Se vedrò la finale? Per me non è semplice farlo, ma sono sicuro che sarà incredibile. La Champions è una questione di dettagli, una coppa difficilissima, proveremo ancora a vincerla. Io ci credo"."Mi sembra in una buona posizione finanziaria e a livello di competizioni sportive: penso al nuovo format della Champions che sarà splendida e ai tornei per i club. Dobbiamo fare ancora meglio ma siamo sulla buona strada. La Uefa sta facendo un ottimo lavoro per permettere di giocare più partite di livello, per i tifosi e per i media".- "Non è mai esistita e non esisterà mai. Va contro tutti i principi dello sport, al di là dei risvolti legali. Sinceramente non vedo nessuna minaccia. Credo non ci creda più nemmeno Laporta... Se vogliono fare un campionato a due, buona fortuna".