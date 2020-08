Nasser Al-Khelaifi blinda i suoi talenti. Il presidente del Paris Saint Germain a RMC ha detto: "Sono tra i migliori giocatori al mondo. Neymar è stato il migliore in campo e ha disputato un'altra grande gara. Lui e Mbappé non se ne andranno, resteranno al PSG. È un giorno molto speciale per noi, magnifico. Ne avevamo bisogno per cambiare la nostra mentalità. Sono molto orgoglioso, ringrazio i giocatori e lo staff. Non è stato facile dopo lo sospensione della Ligue 1, ma abbiamo mostrato una grande mentalità. Sono molto contento. È la prima volta che arriviamo in semifinale, è un qualcosa di storico. Il nostro obiettivo ora è arrivare fino in fondo ma non pensiamo ancora alla finale. Tutti dubitano del PSG, ma qui abbiamo creato uno scenario meraviglioso".