Le parole di Al-Khelaifi a margine dell'assemblea dell'Eca: "Quando lavoriamo insieme, i risultati sono migliori. Abbiamo assistito a un incredibile aumento del 39% del valore commerciale previsto delle competizioni UEFA maschili per club per il ciclo post-2024 e, mentre ancora dobbiamo esplorare insieme ulteriori fonti di entrate non sfruttate, questo è un dato storico. Gli scettici sul modello del calcio europeo hanno torto: l’anno scorso alcune persone hanno cercato di far crollare il sistema per una frazione di queste cose".