34









Una guerra a colpi di striscioni. Le scritte sui lenzuoli sono state l'accompagnamento alla trattativa che ha portato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Primi, in questo senso, i tifosi viola che hanno espresso, in alcuni casi in maniera molto dura, usando epiteti razzisti, la propria contrarietà al passaggio di Vlahovic in bianconero, per poi scagliarsi contro Commisso. Adesso, è arrivata la risposta dei Vikings, gruppo ultras che segue la Juventus. Gruppo che si è spostato in direzione Firenze, i media locali raccontano di una manifestazione di estrema destra in città, e che ha approfittato dell'occasione per srotolare uno striscione davanti i cancelli del Franchi:



"Di Firenze vanto e gloria? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un cazzo".