Nuova vita per Mario Mandzukic, che dopo la prima parte di stagione fuori rosa alla Juventus è volato in Qatar per iniziare una nuova avventura con l'Al Duhail, dove ritrova anche l'amico ed ex compagno in bianconero Medhi Benatia. Per domani è prevista la conferenza stampa dell'attaccante croato nella quale potrebbe parlare anche della situazione vissuta alla Juve negli ultimi mesi.