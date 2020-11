Al Daei a TMW ha parlato di Ronaldo e della possibilità che superi il suo record di gol in nazionale: "Dispiacermi se Cristiano Ronaldo supera il mio record? No, sarebbe un vero onore per me se un calciatore della sua classe e del suo calibro riuscisse a farlo. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori non solo di questa epoca, ma di sempre. Un fenomeno assoluto. Record? Succederà, ne sono sicuro. Mi congratulerei con lui, ma prima deve arrivarci".