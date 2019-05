Al Chelsea piace il made in Italy. Non è un caso se i Blues sono riusciti a togliersi le più grandi soddisfazioni in ambito internazionali con allenatori italiani. Il precursore è stato Gianluca Vialli, vincitore della Coppa delle Coppe nel 1997/98, seguito dalla favola di Roberto Di Matteo, trionfatore a sorpresa nella Champions 2012. Ieri sera è toccato a Maurizio Sarri alzare al cielo il quarto trofeo internazionale degli ultimi vent’anni del Chelsea, conquistando l’Europa League. Insomma, il legame tra Italia e Blues regala frutti assai graditi.



SCAMBIO – Anche per questo motivo, Roman Abramovich starebbe pensando di non discostarsi troppo da questo trend favorevole. In caso di addio a Sarri, il magnate russo avrebbe pensato di puntare su Massimiliano Allegri, per quello che potrebbe essere uno scambio di panchine a dir poco sensazione. Maurizio alla Juve e Max al Chelsea: strade diverse con lo stesso obiettivo. Lo riporta il Corriere dello Sport. Non mancano le alternative ovviamente: in prima fila ci sarebbe Laurent Blanc, mentre l’ipotesi John Terry perde quota.



RICHIAMO – Per Allegri sarebbe una sfida intrigante. I Blues giocheranno la prossima Champions League e c’è la possibilità di sfidare nel loro campionato Jurgen Klopp e Pep Guardiola. E indirettamente, Max avrebbe la possibilità di misurarsi con l’eredità degli ultimi due eroi di Stanford Bridge. Tecnici che conosce bene. Uno è Antonio Conte ed è stato il suo predecessore sulla panchina della Juve. L’altro è appunto Sarri. Chissà se si tratterà di un sorprendente passaggio di consegne.



INCONTRO - Nel frattempo, Ansa ha riportato la notizia di un incontro imminente tra l'agente del tecnico, Alessandro Pellegrini, e la dirigenza del Chelsea. Sarri sarebbe intenzionato a chiedere una rescissione per poi accettare l'offerta della Juventus. Una soluzione che potrebbe anche piacere ai Blues, dati i rapporti piuttosto tesi tra l'allenatore ed i vertici del club.