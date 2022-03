Non era una partita qualunque e lo stadio era pur sempre il: ma il numero -- fa comunque impressione: sono gli spettatori che hanno assistito al Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Non sarebbe una notizia se le due squadre in questione non fossero quelle femminili, in campo per il ritorno dei quarti di finale di. Si tratta naturalmente di un record per il calcio femminile. Per la cronaca, il Barcellona - dopo il 3-1 ottenuto a Madrid - ha battuto il Real Madrid 5-2 qualificandosi così per la semifinale.