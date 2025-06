Tutto quello che c'è da sapere sull'Al-Ain: il primo avversario della Juventus al Mondiale per Club

Getty Images

Ildella partirà dalla sfida contro di Washington in programma, nella notte di giovedì 19 giugno, contro l'Al-Ain . La formazione degli Emirati Arabi Uniti sarà dunque la prima squadra sul cammino iridato della Vecchia Signora nel percorso iridato negli States.Al-Ain è la squadra principale del calcio degli Emirati Arabi e nella propria storia si è distinta come la squadra più titolata del Paese avendo vinto 14 campionati emiratini, sette Coppe degli Emirati Arabi Uniti due Coppe di Lega e cinque supercoppe nazionali. In ambito internazionale ha vinto due AFC Champions League Elite, unico club emiratino ad essersi aggiudicato il trofeo, e una Coppa dei Campioni del Golfo.

Come si è qualificato al Mondiale

L'allenatore: Vladimir Ivic

La stella: Soufiane Rahimi

Il talento da seguire: Matias Segovia

La formazione tipo dell'Al-Ain

Di seguito andiamo a scoprire come si è qualificato l'Al-Ain al Mondiale per Club, chi sono i giocatori più rappresentativi e l'allenatore del club.Club più seguito e tifato negli Emirati Arabi Uniti, l’Al Ain è la squadra dell’omonima città, nell’Emirato di Abu Dhabi. La formazione emiratina ha conquistato il pass per il Mondiale per Club grazie al trionfo nella AFC Champions League con Hernan Crespo in panchina nella stagione 2023/24. L’ex attaccante è stato esonerato a novembre scorso, mentre ora in panchina c’è l’ex Watford Ivic. L’Al Ain non è una novità al Mondiale per Club: nel 2018 arrivò in finale, poi persa contro il Real Madrid. Gli emiratini si sono rinforzati prelevando Rui Patricio, in scadenza con l'Atalanta, Yahya Benkhaleq dal FUS Rabat, Jasic dagli austriaci del Wolfsberger e Marcel Ratnik dall'Olimpia Lubiana.Il tecnico serbo ha assunto la guida della squadra nel febbraio 2025, firmando un contratto di 18 mesi. Ex centrocampista offensivo, ha vinto da allenatore la Coppa di Grecia con il PAOK (2016/17) e due campionati israeliani consecutivi con il Maccabi Tel Aviv (2018/2020), oltre a una Supercoppa e una Coppa Toto. Ha avuto esperienze anche con Watford e Krasnodar. La sua filosofia di gioco è pragmatica e adattabile: predilige sistemi come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, puntando su compattezza difensiva e transizioni rapide, con l'obiettivo primario di ottenere risultati concreti.L'attaccante marocchino è stato determinante nella conquista della AFC Champions League, segnando 13 goal in altrettante partite. Ala offensiva dal gioco veloce e tecnico, capace di agire su entrambe le fasce ma letale partendo da sinistra per rientrare sul destro. Cresciuto nel Raja Casablanca, con cui ha vinto la Coppa della Confederazione CAF (2018) e la Supercoppa CAF (2019), si è trasferito nel 2021 all'Al Ain negli Emirati, dove ha fatto il definitivo salto di qualità diventando la stella della formazione che si è seduta sul trono d’Asia. Con il Marocco ha vinto due Coppe d’Africa, venendo eletto miglior giocatore del torneo nel 2020.Estroso esterno offensivo paraguaiano classe 2003, è un mancino naturale che si distingue per dribbling fulmineo, tecnica sopraffina e visione creativa del gioco. Può agire su entrambe le fasce o da trequartista, preferendo partire da sinistra per accentrarsi. Cresciuto nel Guaraní, ha poi militato nel Botafogo e nel Molenbeek. Arrivato negli Emirati Arabi Uniti la scorsa estate, con la nazionale giovanile del Paraguay ha conquistato l’oro ai Giochi Sudamericani 2022.(4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba. All. Ivic