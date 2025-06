AFP via Getty Images

Unache contro l'Al-Ain all'esordio nel Mondiale per Club vince e convince. I bianconeri di Igor Tudor all'esordio si sono imposti per 5-0 sugli arabi ed è un risultato che certamente fa sorridere. Il secondo goal della sfida è stato messo a segno da Francisco Conceicao, ancora una volta su assist di Alberto Costa autore di una super prestazione. Di seguito il video del goal di Conceicao che vale il 2-0 per la Vecchia Signora