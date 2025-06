Al-Ain-Juventus, Tudor a DAZN: 'Siamo andati forti, noi giochiamo così, bella fiducia'

2025 Getty Images

Al-Ain-Juventus, le parole di Tudor

Lainizia alla grande il Mondiale per Club vincendo 5-0 contro l'Al-Ain. Successo tutto costruito nel primo tempo con i bianconeri che hanno chiuso già avanti di quattro goal. Ai microfoni di DAZN ha parlato"Sono contento, loro hanno spinto all'inizio, poi abbiamo risposto nel modo giusto, un bel risultato, una bella fiducia, un bell'inizio"."HO DETTO DI GESTIRE IL RITMO" - "Siamo andati forti, nel secondo tempo poi dicevo di abbassare un po' il ritmo con questo caldo, di gestire un po' di più, là potevamo fare meglio, questa squadra ha giocatori interessanti".

"Noi giochiamo in questo modo, vogliamo andare avanti, non è neanche facile gestire questa cosa qua alla fine, sono abituati a giocare palla avanti però va bene".SU CONCEICAO - "Sta bene, anche Kolo Muani sta bene, sono contento per Koop, per il minutaggio che devono mettere"."Sono contento per Gattone. Se sente ancora dolore? Nono grazie a dio, è importante anche sui calci piazzati, sull'attaccante, farsi sentire".