Al-Ain-Juventus, TOP e FLOP al 45’: brilla Yildiz, la sorpresa di Tudor funziona, Kolo-Conceicao rispondono

AFP via Getty Images

Calma perché sarebbe troppo semplice lasciarsi prendere dall’entusiasmo. Giusto lasciar scorrere un po’ di adrenalina, soprattutto per chi è sveglio alle 4 della mattina italiana. È una buonissima Juventus quella che si è presentata questa sera ai nastri di partenza del Mondiale per Club. Certo, l’Al Ain non è certo una corazzata, ma la squadra dimette in fila una dopo l’altra reti e sensazioni positive, belle giocate e risposte ai dubbi. I primi 45’ certificano il dominio della Juve che chiude sul 4-0. Adesso si può gestire, ma senza abbassare l’attenzione. È un privilegio che, in questa stagione, i bianconeri non hanno quasi mai avuto.

Al-Ain-Juve, top e flop