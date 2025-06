AFP or licensors

Al-Ain-Juventus, Timothy Weah: 'Emozionante tornare a casa' poi la rivelazione su Kolo Muani e Conceicao

12 minuti fa



La Juventus ha vinto e ha convinto nella notte italiana all'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain. Timothy Weah ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sfida d'esordio. Queste le sue parole:



WEAH- "È stata una buona partita, contro una squadra di valore, per me è una bella emozione tornare a casa e partecipare a questa splendida manifestazione, un’esperienza nuova che sono felice di vivere. E’ stata una bella partita, sono molto contento della prova dei compagni, Francisco e Randal hanno disputato una grande partita".