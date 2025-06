Al-Ain-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Mancano soltanto poche ore all'inizio dell'avventura della Juventus al. I bianconeri, guidati da Igor Tudor , debuttano nel match valevole per la prima giornata del girone G affrontando l', ovvero la formazione più blasonata e vincente degli Emirati Arabi Uniti.La partita, di fatto già determinante per il prosieguo dei bianconeri nella competizione, si giocherà all'Audi Field di Washington, con la Juve che vuole immediatamente partire con il piede giusto nel contesto della manifestazione che si gioca in terra statunitense. All'interno del raggruppamento che vede impegnata la Juve, oltre all'Al-Ain, ci sono anche Manchester City e Wydad Casablanca.

Al-Ain-Juventus dove vederla

Partita : Al-Ain-Juventus

: Al-Ain-Juventus Data : giovedì 19 giugno 2025

: giovedì 19 giugno 2025 Orario : 03.00 (ore italiane)

: 03.00 (ore italiane) TV : Italia 1 e DAZN

: Italia 1 e DAZN Streaming: DAZN, Mediaset Play e Sportmediaset.it

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Al-Ain-Juventus, le probabili formazioni

Ma come giocherà la Juventus? Andiamo a scoprire, sfogliando la gallery sottostante, quale potrebbe essere l'ipotetico undici titolare con cui i bianconeri sfideranno gli emiratini dell'Al-Ain.