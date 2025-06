Al-Ain-Juventus LIVE: formazioni ufficiali, cronaca, diretta, dove vederla

Getty Images

È ora il turno della Juventus . I bianconeri fanno il loro debutto nelaffrontando l’ Al-Ain nella notte tra martedì e mercoledì, con fischio d’inizio fissato alle 3:00 italiane. La gara si preannuncia fondamentale per partire con il piede giusto nel Gruppo G, dove la squadra di Igor Tudor è inserita assieme ai padroni di casa arabi, al Manchester City e ai marocchini del Casablanca.Per la Juventus si tratta della prima partecipazione a questo nuovo formato della competizione internazionale. Dopo la sfida inaugurale contro l’Al-Ain, i bianconeri torneranno in campo domenica 22 giugno alle ore 18 contro il Casablanca e concluderanno la fase a gironi giovedì 26 alle 21 contro il temibile Manchester City, uno dei favoriti per il titolo.

Al-Ain-Juventus LIVE, la diretta

Al-Ain-Juventus, le formazioni ufficiali

Al-Ain

In attesa

Juventus

In attesa

Al-Ain-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Partita: Al-Ain-Juventus

Data: giovedì 19 giugno 2025

Orario: 03.00 (ore italiane)

TV: Italia 1 e DAZN

Streaming: DAZN, Mediaset Play e Sportmediaset.it

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

La Juventus arriva all’appuntamento forte del rinnovo contrattuale di Igor Tudor, che ha esteso il suo legame con il club fino al 2027. Un segnale di continuità e fiducia da parte della dirigenza, che spera di vedere risultati già a partire da questo torneo. Contro l’Al-Ain, squadra esperta nelle competizioni continentali asiatiche, servirà massima concentrazione e un avvio deciso per mettere subito punti preziosi in cascina. L’obiettivo è chiaro: superare la fase a gironi e sognare in grande.A partire dalle 3:00.