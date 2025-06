Al-Ain-Juventus, la MOVIOLA LIVE: arbitra Penso

Dopo l’arrivo a Washington sabato sera e la prima sessione di allenamento svolta presso il centro sportivo di Greenbrier, la Juventus si prepara al debutto nel Mondiale per Club. I bianconeri affronteranno l ’Al-Ain , squadra degli Emirati Arabi Uniti, nella gara inaugurale del Gruppo G. Il match si giocherà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, con calcio d’inizio alle ore 03:00 presso l’Audi Field di Washington.C’è grande attesa per l’esordio della squadra di Igor Tudor, alla prima partecipazione in questa competizione internazionale. Dopo giorni di preparazione e ambientamento, l’obiettivo è partire con il piede giusto e conquistare i primi punti del girone.

Al-Ain-Juve, la moviola live: tutti gli episodi

A partire dalle 3:00

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Intanto è stata annunciata la designazione arbitrale per l’incontro: sarà una squadra tutta al femminile a dirigere Al-Ain-Juventus. L’arbitra principale sarà la statunitense Tori, nata a Hancock l’8 luglio 1986. Al suo fianco ci saranno le assistenti Brookee Kathryn, anch’esse statunitensi. Una scelta storica e significativa da parte della FIFA, che conferma l’impegno per una maggiore inclusività e visibilità del calcio femminile anche in ambito arbitrale.