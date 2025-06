Al-Ain-Juventus, Kolo Muani: 'Fatto una grande partita, sorrido ogni giorno'

AFP or licensors

Le parole di Kolo Muani dopo Al-Ain-Juventus

Super serata perautore di una doppietta nell'esordio al Mondiale per Club. L'attaccante della Juventus, come Francisco Conceicao, spera di restare in bianconero anche dopo la competizione negli Stati Uniti ma intanto pensa al presente e a confermare quanto fatto tra la fine del campionato e quest'oggi. Le sue parole a DAZN dopo la vittoria contro l'Al-Ain."Sono molto felice di aver vinto la partita, aver segnato due goal, ho fatto una grande partita, siamo pronti per la prossima partita.

"Si ho chiuso la stagione in buone condizioni, sono molto contento di giocare con i miei compagni. Ogni giorno sorrido"."Non lo so, voglio solo giocare per i miei compagni e spero di segnare".