AFP via Getty Images

Nella notte la Juventus ha vinto all'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain. Un convincente 5-0 della squadra di Igor Tudor. Sugli scudi Kenanautore del goal valso il 3-0 per la Juventus che poi come detto ha dilagato. Un goal da vedere e rivedere ed è l'ennesima rete messa a segno all'esordio in una competizione per il numero 10 della Juventus. Questo il video della rete di Kenan