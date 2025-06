Al-Ain-Juventus dove vederla: DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AFP via Getty Images

Lasi appresta a debuttare nella prima edizione assoluta dela 32 squadre. I bianconeri, infatti, esordiranno nel gruppo G del torneo affrontando l', formazione degli Emirati Arabi Uniti. All'interno dello stesso raggruppamento fanno parte anche il Manchester City di Pep Guardiola e i marocchini dello Wydad Casablanca.La Juve si è qualificata al torneo grazie al punteggio accumulato nel Ranking UEFA nel quadriennio 2021-2024, mentre gli emiratini hanno staccato il pass grazie alla vittoria della Champions League asiatica nella stagione 2023/24.Di seguito tutte le informazioni su Al-Ain-Juventus: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Partita : Al-Ain-Juventus

: Al-Ain-Juventus Data : giovedì 19 giugno 2025

: giovedì 19 giugno 2025 Orario : 03.00 (orario italiano)

: 03.00 (orario italiano) Canale TV : Italia Uno e DAZN

: Italia Uno e DAZN Streaming: DAZN, Mediaset Play, Sportmediaset.it



Al-Ain (4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba. All. Ivic.Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.Al-Ain-Juventus si giocherà giovedì 19 giugno all'Audi Field di Washington. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 03.00 (orario italiano).Al-Ain-Juventus sarà visibile in diretta e in chiaro su. Il match si potrà inoltre seguire gratuitamente anche su: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Al-Ain-Juventus si potrà seguire in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma, oppure sul sito di Sportmediaset.Si potrà seguire il match in streaming gratuito anche su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobili oppure accedendo al sito ufficiale.