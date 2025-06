Al-Ain-Juventus, Alberto Costa rivitalizzato da Tudor: ora può essere quello che mancava

AFP via Getty Images



Alberto Costa si prende la Juventus

Può restare a Torino?

Minuti giocati: 90'

Goal: 0

Assist: 2

Tocchi: 73

Precisione dei passaggi: 80%

Passaggi chiave: 4

Cross (riusciti): 2 (1)

Grandi opportunità create: 1

Dribbling tentati (riusciti): 3 (1)

Falli: 4

Possesso perso: 15

Salvataggi: 1

Una prestazione sontuosa per il numero 2 della Juventus nella prima sfida del Mondiale per Club , quella contro gli arabi dell'Al-Ain vinta dalla squadra allenata da da Tudor per 5-0. Insomma, un buona la prima per i bianconeri ma anche per Alberto Costa. Il giocatore lo ricorderete era arrivato a Torino nello scorso mercato di gennaio tra lo scetticismo generale ed il nullo impiego che gli era stato concesso da Thiago Motta. Ora però Tudor sembra averci visto del potenziale.Il tecnico croato Igor Tudor che vede Alberto allenarsi quotidianamente aveva già in precedenza speso parole di fiducia nei confronti del giocatore. Nella notte italiana però l'occasione di giocare dal primo minuto in una gara emozionante come l'esordio in questa nuova competizione americana. Alberto però ha di gran lunga superato le aspettative. Pronti via e subito un assist al bacio per la testa di Randal Kolo Muani che regala alla Juventus la possibilità di mettere la partita in discesa dopo soltanto 11 minuti dal fischio di inizio. Insomma, si parte bene, ma gli servono altri 10 minuti per fornire ancora un assist questa volta in direzione Francisco Conceicao. Insomma se la partita ha preso questa direzione i meriti vanno sicuramente anche ad Alberto Costa.Alberto Costa era arrivato a sorpresa, lo scorso gennaio dal Vitoria Guimarães. Giuntoli aveva superato la concorrenza dello Sporting Lisbona ed aveva convinto il giocatore ad uscire dalla propria nazione per la prima volta. L’operazione è stata così strutturata: 12,5 milioni subito al Vitoria Guimarães, altri 2,5 di eventuali bonus legati a obiettivi di squadra e personali, più il 5% della cifra alla quale verrà rivenduto. Da accordi tra i due club, i 12,5 milioni di parte fissa saranno pagabili in quattro o cinque anni. Alberto Costa ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2029, l’ingaggio si aggira intorno ai 500mila euro netti a stagione. Ora sembra proprio che possa restare a Torino e rappresentare una grande arma a disposizione di Igor Tudor. Di seguito i dati della sua gara contro l'Al-Ain (dati SofaScore)Al-Ain-Juventus, i numeri di Alberto Costa





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui