Al-Ain-Juventus 0-5, le PAGELLE: Conceicao e Kolo Muani si prendono la Juve, Yildiz lo ha rifatto

Come un centometrista ai blocchi di partenza. Appena la pistola spara a salve, larisponde subito presente e bagna l'esordio al Mondiale per Club con un netto 5 a 0, contro l. Certo, l'avversaria non è delle più temibili, certo non sarà questo il test a dire cosa sarà della Juve del futuro, ma perchè non concedersi un sorriso e un po' di buonumore dopo un campionato sulle montagne russe? Tante le risposte per Tudor che ha fatto delle scelte forti, anche sconfessando alcune convinzioni che aveva appena arrivato. Tante le risposte anche per il duo Comolli-Chiellini presente in tribuna.

Al-Ain-Juve, le pagelle